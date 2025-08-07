Beatriz Prates insinua triângulo amoroso e Diogo Marcelino responde com amor (e fotos raras)

«Química sexual» entre Miguel Vicente e Mafalda Diamond é notícia na imprensa internacional! Descubra porque o «casal» voltou a despertar atenção

Diogo Marcelino e Mafalda Diamond são muito discretos no que diz respeito a demonstrações de amor públicas, mas nesta quarta-feira, 6 de agosto, o ex-concorrente do Secret Story e do Dilema abriu uma exceção para se declarar à namorada, pouco depois de virem a público as insinuações de Beatriz Prates sobre o romance dos dois.

Diogo e Mafalda decidiram ir dar um passeio de barco pela costa de Sesimbra, na companhia de amigos. Nas redes sociais, o empresário partilhou fotos ao lado da namorada e os dois surgem bem apaixonados. «Aquele passeio de barco com 40% de romantismo, e 60% de caos e diversão 🛥️🫶🏼🥂», escreveu Diogo na legenda da publicação.

Veja aqui a publicação em questão:

Os fãs ficaram rendidos à publicação de Diogo Marcelino. «Lindos vocês são tão fofos 🫶🥹», «Que bom ver-te feliz 🥰💚», «Tão lindosss ❤️❤️❤️gosto tanto sejam felizes o amor ficava-vos muito bem❤️», «Que bela dupla e belo casal», «Adoro adoro casalinho mais lindo e querido sejam sempre muito felizes 🌻», «Adoro ver- te Feliz e Super Apaixonado», pode ler-se na caixa de comentários da publicação.

Mafalda Diamond também reagiu à partilha do namorado. «Coisa boa 🤍», escreveu.

Beatriz Prates torna tudo público: Diogo Marcelino mantinha duas relações em simultâneo?

Diogo Marcelino e Mafalda Diamond seguem juntos e muito apaixonados, depois de uma ligação especial que cresceu durante o programa Dilema da TVI. Agora, Beatriz Prates, que era muito amiga e tinha uma ligação especial e próxima com Diogo Marcelino, veio dar um murro na mesa. No Dois às 10, Cláudio Ramos e os comentadores presentes em estúdio vieram revelar que a enteada de Toy veio clarificar porque se afastou de Diogo Marcelino. «Que o Diogo brincou com ela e ao mesmo tempo com a Mafalda», afirmou Gonçalo Quinaz. Também Cláudio Ramos relatou: «O que ela disse foi que se deixou de dar com o Diogo porque lhe pareceu que ele estava a alimentar uma relação com ela e com a Mafalda».

Beatriz Prates cortou assim relações com Diogo Marcelino. Já Diogo Marcelino e Mafalda Diamond aproximaram-se ainda mais e neste momento vivem uma relação de amor.

Cinha Jardim revelou que já testemunhou o amor dos dois: «Uma relação muito boa entre os dois».

Veja o vídeo: