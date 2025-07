Já vivem juntos? Mafalda Diamond expõe pela primeira vez pormenores do namoro com Diogo Marcelino

Mafalda Diamond foi uma das finalistas do Dilema, da TVI, e nesta quinta-feira, 10 de julho, a jovem esteve no Dois às 10 a conversar com Cláudio Ramos sobre a experiência, que foi vivida ao lado do pai, David Diamond (o grande vencedor) e do agora namorado, Diogo Marcelino.

Quando entrou no Dilema, Mafalda Diamond já conhecia Diogo Marcelino - também ele concorrente da mesma experiência - e até já tinham tido um caso passageiro. No entanto, dentro da casa, ficaram mais próximos, mas só cá fora é que começaram a namorar.

Durante a conversa intimista com Cláudio Ramos, a jovem fez confissões sobre o romance. «Acho que as coisas foram construídas cá fora, fora de câmaras. E nós dávamo-nos bem, já tínhamos estado juntos... isso ninguém nos podia tirar, mas foi tudo crescendo cá fora», explicou.

A distância entre os dois nunca foi um problema e o casal sempre arranjou forma de conseguir conciliar o tempo junto, dividindo-se entre o Porto e Sesimbra. «Ao início, foi muito uma semana um, outra semana outro. Mas agora nem tanto, estou mais cá em baixo. Mas ainda não moro com ele. O Diogo tem um negócio maioritariamente de verão, um bar na marginal de Sesimbra, então tenho estado cá mais em baixo», revelou.

Para já, Mafalda e Diogo ainda vivem separados e tão cedo não fazem esse tipo de planos: «Ainda não pensamos em viver juntos, vamos deixar as coisas acontecerem». A ex-concorrente do Big Brother 2022 contou ainda que é um pouco ciumenta: «Eu acho que sou um bocadinho mais ciumenta do que ele, mas não é nada que interfira na nossa relação».

Veja aqui o vídeo do momento:

«Ouvia tudo, não dava para fugir»: Mafalda Diamond sofreu no Dilema por causa do pai

A ex-concorrente confessou ainda que a experiência de viver com o pai numa casa pequena, sob constante vigilância, foi bastante complicada, mas divertida.

«Para além de ter lá o meu pai, o complicado era tudo o que o meu pai provocava à volta. Eu evitava muito contacto com o meu pai porque nós chocamos muito e eu não queria discutir com ele ali. Mas a casa era muito pequenina e, quando as pessoas se chateavam com o meu pai, falavam mal dele e eu estava a ouvir tudo, não dava para fugir», começou por dizer, confidenciando que não voltaria a entrar no pai numa experiência do género. «Uma vez já chega», disse.

Apesar de tudo, Mafalda Diamond confessou também que já sabia que o pai seria um concorrente aguerrido: «Tinha uma ideia, por isso é que eu avisei-o várias vezes. Ele não era mal-educado, mas eram os argumentos, as voltas à rotunda... mas é um ótimo concorrente e ele quando saiu de casa disse à minha mãe que só voltava com o prémio».

Veja aqui o vídeo completo: