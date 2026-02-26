Separados? Há sinais que indicam o fim da relação entre Mafalda Diamond e Diogo Marcelino

Ao Minuto

Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca

Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»

Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai.

Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai.

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: "A nossa família está a aumentar"

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

"Houve beijo?": Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

Separados? Há sinais que indicam o fim da relação entre Mafalda Diamond e Diogo Marcelino

  • Secret Story
  • Ontem às 15:47
Separados? Há sinais que indicam o fim da relação entre Mafalda Diamond e Diogo Marcelino - Big Brother

Há cada vez mais sinais de que a relação entre Mafalda Diamond e Diogo Marcelino poderá ter chegado ao fim.

Depois de uma história que começou muito antes das câmaras, parece que o romance poderá ter chegado ao fim.

Mafalda Diamond e Diogo Marcelino voltaram a cruzar-se no reality show Dilema, da TVI, apresentado por Manuel Luís Goucha, e foi aí que assumiram publicamente aquilo que muitos já suspeitavam: os dois já se conheciam e tinham vivido um envolvimento durante umas férias no Algarve.

O reencontro no programa de verão acabou por reacender a chama e, depois da experiência intensa dentro da casa, decidiram apostar numa relação cá fora. Nos meses seguintes, partilharam viagens, momentos cúmplices e declarações discretas nas redes sociais. Tudo parecia correr bem.

Mas há sinais que estão a dar que falar…

Recentemente, os fãs mais atentos repararam que Mafalda e Diogo já não se seguem mutuamente no Instagram. Além disso, várias fotografias em conjunto desapareceram dos respetivos perfis. Mafalda ainda mantém alguns registos, mas outros deixaram de estar visíveis.

Até ao momento, nenhum dos dois confirmou qualquer rutura. Será apenas uma fase mais reservada? Ou o amor que nasceu (ou renasceu) no ‘Dilema’ chegou mesmo ao fim?

 

Sobe a temperatura! Mafalda Diamond mostra momentos de paixão com Diogo Marcelino

O casal partilhou vários momentos das férias que passaram juntos, revelando episódios descontraídos que rapidamente chamaram a atenção dos seguidores.

A montagem reúne vários episódios vividos durante a viagem, quase todos protagonizados por Diogo Marcelino, enquanto Mafalda acrescenta legendas bem-dispostas que tornam a compilação ainda mais divertida. O vídeo rapidamente se destacou pela forma leve como retrata o dia a dia a dois.

Entre as situações que Mafalda decidiu destacar contam-se: “Partilha involuntária de comida”, “Roupa no chão”, “Pelo menos uma criança feliz”, “Fruta apanhada no meio do caminho”, “Figurinhas em público” e, para fechar, “Uma condução impecável do namorado que quer enjoar a namorada”.

 

Temas: Mafalda Diamond Diogo Marcelino

