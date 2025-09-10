Sobe a temperatura! Mafalda Diamond mostra momentos de paixão com Diogo Marcelino

Mafalda Diamond e Diogo Marcelino voltaram a surpreender nas redes sociais com um reels marcado pelo humor e pela cumplicidade. O casal partilhou vários momentos das férias que passaram juntos, revelando episódios descontraídos que rapidamente chamaram a atenção dos seguidores.

A montagem reúne vários episódios vividos durante a viagem, quase todos protagonizados por Diogo Marcelino, enquanto Mafalda acrescenta legendas bem-dispostas que tornam a compilação ainda mais divertida. O vídeo rapidamente se destacou pela forma leve como retrata o dia a dia a dois.

Entre as situações que Mafalda decidiu destacar contam-se: “Partilha involuntária de comida”, “Roupa no chão”, “Pelo menos uma criança feliz”, “Fruta apanhada no meio do caminho”, “Figurinhas em público” e, para fechar, “Uma condução impecável do namorado que quer enjoar a namorada”.

A boa disposição transmitida pelo casal não passou despercebida. Nos comentários, multiplicaram-se os elogios à espontaneidade de Diogo e à criatividade de Mafalda ao transformar pequenas situações em momentos de humor.

Mafalda e Diogo conheceram-se em O Dilema e foi durante o programa que a relação começou a ganhar forma. Após o fim da competição, confirmaram o namoro e, desde então, têm partilhado várias provas públicas de afeto, mostrando que vivem uma fase feliz, marcada pela cumplicidade e pelo sentido de humor.