Sobe a temperatura! Mafalda Diamond mostra momentos de paixão com Diogo Marcelino

18:45
Jéssica Vieira acusa Viriato Quintela: «Acho que foste super injusto» - Big Brother
05:31

Jéssica Vieira acusa Viriato Quintela: «Acho que foste super injusto»

18:41
Afonso Leitão incrédulo com revelação de Viriato Quintela: «Para mim é grave» - Big Brother
05:07

Afonso Leitão incrédulo com revelação de Viriato Quintela: «Para mim é grave»

18:25
Catarina Miranda acusa Ana Duarte de desilusão. A cantora reage em direto a rumores de amizade - Big Brother
08:10

Catarina Miranda acusa Ana Duarte de desilusão. A cantora reage em direto a rumores de amizade

18:24
Depois de assistir a imagens, Ana Duarte esclarece de uma vez por todas se é ou não amiga de Miranda - Big Brother
08:10

Depois de assistir a imagens, Ana Duarte esclarece de uma vez por todas se é ou não amiga de Miranda

18:17
Inédito. Afonso Leitão mostra talento inesperado - Big Brother
03:44

Inédito. Afonso Leitão mostra talento inesperado

17:51
«Tu tens cara de quem beija um bocadinho…»: Afonso Leitão provoca Catarina Miranda - Big Brother
04:03

«Tu tens cara de quem beija um bocadinho…»: Afonso Leitão provoca Catarina Miranda

14:57
Inédito: Miranda vs Jéssica discutem por causa de Afonso, que fica do lado da ex - Big Brother
04:07

Inédito: Miranda vs Jéssica discutem por causa de Afonso, que fica do lado da ex

14:50
Catarina Miranda loucamente apaixonada: «Pensava que ia ficar sozinha mas voltei a apaixonar-me» - Big Brother
01:44

Catarina Miranda loucamente apaixonada: «Pensava que ia ficar sozinha mas voltei a apaixonar-me»

14:43
Jéssica em defesa de Ana Duarte contra Miranda - Big Brother
05:05

Jéssica em defesa de Ana Duarte contra Miranda

14:38
«Uma desilusão para mim»: Catarina Miranda não esquece Ana Duarte e conta tudo - Big Brother
02:42

«Uma desilusão para mim»: Catarina Miranda não esquece Ana Duarte e conta tudo

14:07
Imperdível! Afonso Leitão em picardias com Catarina Miranda: «Eu sei que vamos ficar juntos para sempre» - Big Brother
03:17

Imperdível! Afonso Leitão em picardias com Catarina Miranda: «Eu sei que vamos ficar juntos para sempre»

12:55
Do mercado para a Televisão: Jéssica Vieira surpreende e ensina concorrentes a amanhar peixe - Big Brother
11:00

Do mercado para a Televisão: Jéssica Vieira surpreende e ensina concorrentes a amanhar peixe

12:32
Concorrentes vestem-se a rigor e Afonso serve uma 'lambada' de peixe na cara de Miranda - Big Brother
01:03

Concorrentes vestem-se a rigor e Afonso serve uma 'lambada' de peixe na cara de Miranda

11:36
Surpresa: Jéssica tira uns boxers masculinos da cápsula do tempo e a história surpreende tudo e todos - Big Brother
02:40

Surpresa: Jéssica tira uns boxers masculinos da cápsula do tempo e a história surpreende tudo e todos

11:31
O incrível bolo que Kina ofereceu a Cristina Ferreira e deixou a apresentadora rendida: «Isto é uma obra de arte!» - Big Brother
08:38

O incrível bolo que Kina ofereceu a Cristina Ferreira e deixou a apresentadora rendida: «Isto é uma obra de arte!»

11:31
«Eu era gordinha, mas era feliz»: Jéssica Vieira faz viagem no tempo ao ver foto antiga - Big Brother
01:31

«Eu era gordinha, mas era feliz»: Jéssica Vieira faz viagem no tempo ao ver foto antiga

10:57
«Vais pedir-me em namoro?»: Miranda provoca Afonso e este reage com gesto carinhoso - Big Brother
02:41

«Vais pedir-me em namoro?»: Miranda provoca Afonso e este reage com gesto carinhoso

10:47
O clima aquece: A massagem e o gesto de atrevido de Miranda a Afonso no cair da noite - Big Brother
04:08

O clima aquece: A massagem e o gesto de atrevido de Miranda a Afonso no cair da noite

10:35
Noivo com dois meses de namoro. Leandro apresenta a mulher que o fez querer voltar a subir ao altar - Big Brother
02:37

Noivo com dois meses de namoro. Leandro apresenta a mulher que o fez querer voltar a subir ao altar

10:33
Nuno Brito revela rosto da nova namorada. Comparações com Lisa Schincariol não tardam a chegar - Big Brother
03:05

Nuno Brito revela rosto da nova namorada. Comparações com Lisa Schincariol não tardam a chegar

10:13
Luísa Castel-Branco sobre o «Big Brother Verão»: «Coitadinha, não merece ganhar!» - Big Brother
04:07

Luísa Castel-Branco sobre o «Big Brother Verão»: «Coitadinha, não merece ganhar!»

10:11
Miranda quer 'enfiar' Afonso no carro após gala Final e este deixa aviso: «Isto vai acabar mal» - Big Brother
03:08

Miranda quer 'enfiar' Afonso no carro após gala Final e este deixa aviso: «Isto vai acabar mal»

09:56
«Se fosse a ti, tinha vergonha de ti próprio»: Afonso diz que Viriato imita Bruno de Carvalho e vai mais longe - Big Brother
02:36

«Se fosse a ti, tinha vergonha de ti próprio»: Afonso diz que Viriato imita Bruno de Carvalho e vai mais longe

09:48
As palavras emocionantes de Afonso a Jéssica que deixaram Miranda com esta cara - Big Brother
02:31

As palavras emocionantes de Afonso a Jéssica que deixaram Miranda com esta cara

09:26
Ciúmes e desconforto? Miranda triste após pedido de desculpas de Afonso à ex: «Tu ainda sentes algo por ela» - Big Brother
03:07

Ciúmes e desconforto? Miranda triste após pedido de desculpas de Afonso à ex: «Tu ainda sentes algo por ela»

Sobe a temperatura! Mafalda Diamond mostra momentos de paixão com Diogo Marcelino

  Big Brother
  Hoje às 12:00
Sobe a temperatura! Mafalda Diamond mostra momentos de paixão com Diogo Marcelino - Big Brother

Mafalda Diamond e Diogo Marcelino partilharam um vídeo que está a dar que falar e que revela um lado inesperado das férias do casal, onde a cumplicidade e o humor andam de mãos dadas.

Mafalda Diamond e Diogo Marcelino voltaram a surpreender nas redes sociais com um reels marcado pelo humor e pela cumplicidade. O casal partilhou vários momentos das férias que passaram juntos, revelando episódios descontraídos que rapidamente chamaram a atenção dos seguidores.

A montagem reúne vários episódios vividos durante a viagem, quase todos protagonizados por Diogo Marcelino, enquanto Mafalda acrescenta legendas bem-dispostas que tornam a compilação ainda mais divertida. O vídeo rapidamente se destacou pela forma leve como retrata o dia a dia a dois.

Entre as situações que Mafalda decidiu destacar contam-se: “Partilha involuntária de comida”, “Roupa no chão”, “Pelo menos uma criança feliz”, “Fruta apanhada no meio do caminho”, “Figurinhas em público” e, para fechar, “Uma condução impecável do namorado que quer enjoar a namorada”.

A boa disposição transmitida pelo casal não passou despercebida. Nos comentários, multiplicaram-se os elogios à espontaneidade de Diogo e à criatividade de Mafalda ao transformar pequenas situações em momentos de humor.

Mafalda e Diogo conheceram-se em O Dilema e foi durante o programa que a relação começou a ganhar forma. Após o fim da competição, confirmaram o namoro e, desde então, têm partilhado várias provas públicas de afeto, mostrando que vivem uma fase feliz, marcada pela cumplicidade e pelo sentido de humor.

