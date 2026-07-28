Foi protagonista dos Morangos com Açúcar e surpreendeu no Big Brother. Agora surge em lágrimas e dá que falar

Um emocionante vídeo partilhado nas redes sociais está a sensibilizar milhares de pessoas. Em lágrimas, uma conhecida atriz e antiga concorrente de um reality show da TVI não escondeu as emoções, na sequência de um podcast que a magoou.

A protagonista deste momento é Mafalda Matos. A atriz, que conquistou o público em Morangos com Açúcar e mais tarde surpreendeu ao participar no Big Brother Famosos, recorreu ao Instagram para partilhar um vídeo onde surge lavada em lágrimas.

Na publicação, Mafalda mostrou-se transtornada com um podcast de uma rádio portuguesa, que abordou com sátira a condição que a atriz assumiu sofrer: o autismo. Na legenda, deixou uma mensagem dirigida a todas as pessoas que se reconheceram nas histórias e desafios abordados:

"A quem se reconheceu: Não és uma moda;

Não estás a exagerar;

O que sentes é válido;

O diagnóstico não é mentira;

A vida tem sido desafiante e existe uma explicação;

Há muitas pessoas que realmente te compreendem, procura a tua comunidade;

Lamento tudo isto… o outro lado é que são estas as situações que criam awareness para este tema;

Não estás sozinhe;

Cuida de ti e respeita os teus limites, eles são reais. 🤍"

A publicação rapidamente gerou uma onda de reações, com muitos seguidores a agradecerem a coragem da atriz por falar de um tema que continua a estar rodeado de preconceitos e desinformação.

Ao longo dos últimos meses, Mafalda Matos tem utilizado as redes sociais para dar visibilidade ao autismo e à neurodivergência, partilhando reflexões e experiências que têm ajudado muitas pessoas a sentirem-se compreendidas e representadas.

Desta vez, foi a emoção a falar mais alto. O vídeo, onde surge em lágrimas, tornou-se um testemunho poderoso sobre a importância da consciencialização, da aceitação e do apoio a quem vive diariamente com esta realidade.