Manuel Cavaco abre o coração sobre a sua sexualidade e recorda fase difícil: «O bullying começou a ser mais agressivo»

No decorrer de uma conversa com os colegas de casa Carolina Braga e Manuel Rodrigues, o concorrente do Big Brother 2025, Manuel Cavaco, falou abertamente sobre a sua sexualidade e as dificuldades que enfrentou ao longo da vida devido ao julgamento das pessoas.

Questionado pela colega, Manuel assumiu já ter sentido desconforto ao demonstrar afeto em público, como andar de mãos dadas com outro homem. Manuel revelou que ainda se sente desconfortável em determinados ambientes.

"Eu não troco propriamente afetos em espaços públicos, já beijei no metro, já dei um beijinho de despedida no metro mas é tipo aquela cena… Mas também foram poucas vezes porque não estou 100% à vontade", contou.

O concorrente acrescentou: "Antes de dar a mão ou fazer qualquer coisa eu tenho que ver o ambiente em que estou rodeado para não haver stresses (...) É só porque não quero arranjar confusões, há muitos homossexuais que são agredidos”.

Manuel Cavaco também aproveitou o momento para recordar como assumiu a sua sexualidade, e as dificuldades que viveu na escola devido ao preconceito. O concorrente revelou que desde cedo se identificava com gostos considerados mais "femininos" e que começou a ouvir "bocas" dos colegas.

"Eu gostava muito de coisas mais femininas e entretanto no terceiro ano é quando começo a ouvir bocas de colegas (...) nos intervalos e, na altura, nem percebi. Depois, o bullying começou a ser mais agressivo, foram anos complicados", revelou Mnauel Cavaco.

O jovem contou que precisou de apoio psicológico para lidar com as emoções e superar as dificuldades impostas pelo preconceito. O desabafo emocionou os colegas da casa, que mostraram o seu apoio.