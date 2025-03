Não aguentou mais! Concorrente do Big Brother chega ao limite e chora no confessionário

Manuel Cavaco em lágrimas no confessionário! Saiba aqui o motivo que levou à quebra do concorrente...

Depois de o líder Manuel Cavaco ordenar os concorrentes consoante o destaque que têm no Big Brother surgem várias críticas às escolhas do líder.

Gonçalo considera que Tiago devia estar numa posição melhor que o Tomé, assim como a Érica, em relação à ana e à Mariana pois tem mais visibilidade que as duas. Por sua vez, a Érica confessa que ficou surpreendida, pois acha que se destaca mais.

Já o Dinis, também não concorda que a Sara tenha menos destaque que a Ana e a Mariana. No confessionário, o líder Manuel Cavaco não se contém e chora, sentindo que está a ser constantemente posto à prova.

Ana contesta o comentário do Dinis, afirmando que não é por não falar com ele que deixa de se destacar na casa. O Dinis questiona como é que a Ana tem visibilidade se está sempre “escondida” e “protegida” no seu lugar.

