Exclusivo APP TVI Reality: Manuel Cavaco com receio de passar para o armazém: «Estava com muito medo...»

No lounge do líder, Manuel Cavaco partilhou com Carolina o receio de ser enviado para o Armazém na próxima gala do Big Brother, depois de algumas decisões suas que causaram desagrado de alguns. O concorrente, que atualmente lidera a Casa, revelou que, se tivesse de escolher alguém para mudar de divisão, optaria por Ana, por considerar que está mais «apagadita».

As opiniões entre os colegas divergiram. Carolina mencionou o nome de Inês, enquanto Manuel Rodrigues apontou Gonçalo como a melhor escolha. Já Érica sugeriu Solange, mas Carolina discordou, defendendo que gostaria de vê-la continuar na Casa.

Com estratégias diferentes em jogo, a incerteza mantém-se e promete agitar os próximos dias no Big Brother. Afinal, quem será enviado para o Armazém?

