Mãe de Manuel Cavaco reage a momento de tensão com Bruno Savate: «Estava a sofrer imenso»

Na manhã desta sexta-feira, dia 16 de maio de 2025, o Dois às 10 recebeu as mães dos concorrentes nomeados esta semana no Big Brother. Cristina Ferreira esteve à conversa com as mães de Carina Frias, Sara Silva, Igor Rodriguez e Manuel Cavaco, e as declarações da progenitora deste último não passaram despercebidas.

Visivelmente impactada, Rita Saramago, a mãe de Manuel, comentou um momento recente e polémico que aconteceu dentro da casa, protagonizado por Bruno Savate e Luís Gonçalves. Durante uma conversa descontraída, os dois concorrentes pegaram numa trepadeira e dirigiram-se a ela como se fosse Manuel Cavaco, insinuando que o concorrente é uma planta no jogo. O concorrente estava presente e não escondeu o desconforto perante a cena, que foi entendida por si como um momento de chacota.

No programa das manhãs da TVI, a mãe do concorrente não conseguiu esconder a preocupação:

«Eu percebi que ele estava a sofrer imenso... Foi muito difícil», afirmou com a voz embargada, acrescentando que acredita que o filho está a tentar manter a compostura dentro do jogo: «Ele não vai perder a postura».

Apesar do tom calmo, a mãe de Manuel Cavaco mostrou-se receosa com o impacto emocional que estes episódios podem ter no estado de espírito do filho: «Sei que ele está seguramente fragilizado (...) O meu medo é que o magoem».

