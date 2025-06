Exclusivo APP TVI Reality: Manuel Rodrigues partilha com Nuno Brito e Diogo Bordin estratégia para 'derrubar' Luís Gonçalves

A casa do Big Brother continua ao rubro. À conversa com Diogo Bordin e Nuno Brito, Manuel Rodrigues expõe uma nova estratégia para combater a força de Luís Gonçalves: dar-lhe sempre razão!

O concorrente sugere aos colegas que não criem situações novas e para dizerem que sim a tudo o que Luís Gonçalves disser, para não lhe dar motivos para pegar e discutir.

Manuel Rodrigues diz que Luís Gonçalves não lida bem com o elogio, no entanto, Nuno Brito garante que não vai elogiar ninguém se não tiver razões para isso. Manuel Rodrigues remata dizendo que ainda têm um mês pela frente para mudar o rumo do jogo.

Veja o vídeo na nossa APP TVI Reality, na secção 'Vídeo do dia'.

