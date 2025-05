Manuel Luís Goucha recorda falecimento da mãe: «Teve-a até ao último dos seus dias...»

Manuel Luís Goucha recorda carta emocionante da mãe em direto.

Manuel Luís Goucha voltou a emocionar ao recordar a mãe, Maria de Lourdes Sousa, que faleceu em agosto do ano passado, aos 101 anos. Durante a sua participação no programa Dois às 10, esta quinta-feira, dia 29 de maio, o apresentador da TVI partilhou um momento íntimo da sua juventude, revelando o impacto que as cartas trocadas com a mãe tiveram na sua vida.

Questionado por Cristina Ferreira sobre se costuma escrever para a progenitora, Goucha confessou: «Por acaso, nunca escrevi para a minha mãe. Escrevia para a minha mãe quando eu saí de Coimbra, com 18 anos, e aí manifestava o meu amor por ela e as imensas saudades nos momentos mais tristes, nos momentos de algum desespero».

Com emoção na voz, o apresentador revelou ainda que uma dessas cartas teve um significado especial para Maria de Lourdes. «É curioso, porque uma das cartas, talvez aquela que mais a emocionou, ela emoldurou e teve-a até ao último dos seus dias no seu quarto», partilhou.

Desde a perda da mãe, Manuel Luís Goucha tem feito várias homenagens públicas, recordando com frequência o laço forte que os unia. Um vínculo que, como se percebe pelas suas palavras, continua vivo na memória e no coração do apresentador.

Este ano, no Dia da Mãe, Manuel Luís Goucha emocionou os seguidores com uma sentida homenagem à mãe, Maria de Lourdes Sousa, que faleceu em agosto do ano passado, aos 101 anos de idade. Este foi o primeiro Dia da Mãe que o conhecido apresentador passou sem a presença física da progenitora, tornando a data particularmente simbólica e tocante.

Nas redes sociais, Goucha partilhou um vídeo com imagens únicas e íntimas da mãe, acompanhadas da música “Deolinda de Jesus”, de António Variações — uma escolha que reforçou ainda mais o tom pessoal e emotivo da homenagem. A canção, de forte carga emocional, foi o pano de fundo para uma viagem afetiva através da memória, onde o apresentador recorda a mulher que tanto o marcou.

“A minha mãe é a mais bonita, desculpem mas é a maior. Não admira, foi por mim escolhida e o meu gosto é o melhor”, ouve-se na canção.

A partilha não deixou ninguém indiferente. Colegas, amigos e fãs deixaram mensagens de carinho, solidariedade e apoio, sublinhando a beleza do gesto e a ternura do tributo.