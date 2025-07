Manuel Luís Goucha já não tem dúvidas sobre quem irá vencer o Big Brother Verão

“Para mim quem ganha é a Kina!” — afirma Manuel Luís Goucha

O Big Brother Verão mal começou, mas Manuel Luís Goucha já tem uma decisão tomada. Durante a emissão do programa Funtástico, transmitido este domingo, dia 6 de julho, o carismático apresentador da TVI revelou, sem rodeios, quem é a sua concorrente favorita à vitória na nova edição do reality show da estação.

“Eu já tenho favorita. Para mim quem ganha é a Kina! Posso emitir a minha opinião, não sou o apresentador do programa.”

A afirmação surpreendeu muitos telespectadores, mas também arrancou aplausos nas redes sociais — afinal, não é todos os dias que uma figura tão respeitada da televisão portuguesa partilha de forma tão clara as suas preferências num reality show.

Conheça Kina Branco: muito mais do que uma concorrente

Joaquina Branco, ou simplesmente Kina, tem 63 anos e é já uma das personalidades mais marcantes desta edição do Big Brother Verão. Natural de Beja, mudou-se ainda em criança para a zona da Grande Lisboa, onde vive atualmente.

Estilista de profissão e de paixão, construiu um percurso sólido no mundo da moda, sendo reconhecida como uma das criadoras mais talentosas do país. Mas Kina é muito mais do que uma figura do universo criativo — é uma mulher de garra, autêntica, emotiva e com um sentido de justiça muito presente.

Aceitou o desafio do Big Brother sem receios, com a mesma frontalidade que a caracteriza e com o desejo de viver esta experiência ao máximo. Como a própria diz:

“O medo é o inimigo do sucesso.”

E é com esta postura determinada e genuína que tem vindo a conquistar não só os colegas dentro da casa, mas também milhares de portugueses cá fora… e, agora, também Goucha, que não esconde a admiração.

Uma vitória à vista?

Apesar de o programa ter arrancado há apenas uma semana, no passado 30 de junho, Kina já se destaca pelo carisma, pela postura autêntica e pela forma direta como comunica, características que lhe valeram, inclusive, o apoio de Manuel Luís Goucha — um selo de aprovação que pode vir a ser decisivo nesta corrida à vitória.