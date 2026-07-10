Manuel Luís Goucha faz partilha rara e íntima sobre a mãe: «Estou a arrepiar-me. Chorei baba e ranho»
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Manuel Luís Goucha abre o coração para falar sobre a mãe. O apresentador da TVI mostrou o lado mais vulnerável.
Manuel Luís Goucha fez uma partilha rara sobre a mãe. O apresentador da TVI foi convidado do Podcast Fala Com Ela, de Inês Menezes, e recordou uma carta que a mãe lhe deixou para que lesse depois de esta morrer.
«Deixa uma carta, guardada há 20 anos, que no dia do seu funeral me é dada. Uma carta extraordinária, na qual diz que eu e o meu irmão fomos a coisa mais importante da vida dela. Estou a arrepiar-me», começou por relatar Manuel Luís Goucha.
E prosseguiu, explicando que a carta foi entregue a um sobrinho: «Descubro uma mãe que não verbalizava o amor, mas que o escreveu aos 80. Quando a minha mãe morre, o meu sobrinho que vive em Alcochete vasculhou a casa toda e descobriu a carta.»
«Chorei baba e ranho ao ler. Se pego na carta, desabo, ainda que vivendo um luto pela minha mãe que não é triste. Eu estou tão grato à vida. A dor de perder uma mãe é inevitável e natural, mas é largamente compensada pela gratidão que eu tenho para com a vida porque ma deu durante 69 anos», completou.