Goucha apela ao voto de concorrente de Big Brother Verão e ainda arrasa Catarina Miranda: «Acha que está a ser capa de revistas»

Goucha apela ao voto em Kina no Big Brother Verão e deixa farpas a Catarina Miranda.

Manuel Luís Goucha não resistiu a comentar o ambiente que se vive dentro da casa do Big Brother – Desafio Final: Verão, e fê-lo com um toque toque de ironia. Numa publicação recente, o apresentador deixou claro o seu apoio a Kina e aproveitou para lançar uma alfinetada a Miranda, concorrente que tem gerado polémica dentro e fora do programa. Goucha realça que Kina é mais falada do que Catarina Miranda, que afirmar ser sempre capa de revista.

«Mal sabe a concorrente do BB Famosos que acha que está a ser capa e matéria de revistas que a protagonista está a ser outra. É que nem nota de rodapé!», escreveu Goucha, numa indireta a Miranda, sugerindo que a visibilidade que pensa ter não corresponde à realidade.

Sem rodeios, Goucha apelou ainda ao voto do público, incentivando os fãs a salvarem Kina da expulsão: «Vamos salvar a Kina! 761 20 20 08 😀😀», escreveu, mostrando de forma direta o seu apoio à concorrente.

As palavras do apresentador rapidamente geraram reações nas redes sociais, com muitos seguidores a concordarem com a sua visão do jogo e aplaudirem a forma como defende aqueles que, na sua opinião, merecem continuar na casa.