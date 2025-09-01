Big Brother Verão: Manuel Luís Goucha tem novo concorrente preferido. E faz apelo à vitória

Manuel Luís Goucha revelou que tem um novo concorrente preferido, após a saída de Kina do Big Brother Verão. A revelação aconteceu no programa 'Funtástico' da TVI, este domingo.

Uma das juradas do programa, Sara Prata, recordou a expulsão de Kina do reality-show, lamentando a mesma e é nesse momento que Goucha revela: «Agora a minha luta é outra: Salvem a Jéssica», disse, sublinhando: «Somos todos Jéssica».

Mais tarde, Manuel Luís Goucha voltou a reforçar o seu apoio à ex-namorada de Afonso Leitão, que partilhou este domingo a sua Curva da vida: «Ah … Já me esquecia, salvem a Jéssica», afirmou entre gargalhadas.