15:56
05:00

15:43
01:41

15:32
01:06

15:17
Ana Duarte comove-se: "se eu soubesse que a minha filha estava no meio eu já tinha saído há muito"

15:11
«Rende milhares de euros»: Catarina Miranda planeia negócio milionário. Conheça os detalhes

14:46
04:58

14:29
06:31

14:16
03:46

14:10
07:18

12:54
05:12

12:52
11:02

12:20
Maria Botelho Moniz em declaração inesperada: «São todos um bocadinho meus»

12:17
07:24

12:16
06:30

12:07
06:58

12:02
05:04

11:52
10:01

11:40
02:19

11:30
03:38

11:30
05:26

11:19
João Moura Caetano namorou com Catarina Miranda antes de Luíza Abreu? Adriano Silva Martins conta tudo

11:16
03:54

11:13
03:38

11:05
03:35

10:53
02:45

Big Brother Verão: Manuel Luís Goucha tem novo concorrente preferido. E faz apelo à vitória

  • Hoje às 11:06
O apresentador que revelou que tem um novo concorrente preferido do Big Brother Verão.

Manuel Luís Goucha revelou que tem um novo concorrente preferido, após a saída de Kina do Big Brother Verão. A revelação aconteceu no programa 'Funtástico' da TVI, este domingo. 

Uma das juradas do programa, Sara Prata, recordou a expulsão de Kina do reality-show, lamentando a mesma e é nesse momento que Goucha revela: «Agora a minha luta é outra: Salvem a Jéssica», disse, sublinhando: «Somos todos Jéssica». 

Mais tarde, Manuel Luís Goucha voltou a reforçar o seu apoio à ex-namorada de Afonso Leitão, que partilhou este domingo a sua Curva da vida: «Ah … Já me esquecia, salvem a Jéssica», afirmou entre gargalhadas. 

 

 

