Manuel Luís Goucha reage a morte inesperada: «Ficou o respeito e admiração...»

Luís Jardim morreu aos 75 anos de idade, no dia do seu aniversário. O nome incontornável do Mundo da música ficou conhecido por ser jurado de programas como "Uma Canção Para Ti" e "A Tua Cara Não Me é Estranha", onde trabalhou com Manuel Luís Goucha, que não hesitou em deixar uma emotiva homenagem ao colega.

«Passámos noites gloriosas no “A tua cara não me é estranha”. Perdi-lhes a conta tantas as edições que fizemos. Ficou o respeito e admiração pela tua frontalidade, a graça do teu português com sotaque da Madeira e de outros mundos por onde andaste produtor e músico e o riso com que coroávamos as nossas conversas. Obrigado, Luís», escreveu o apresentor, nas suas redes sociais.

