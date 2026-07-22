Morreu Luís Represas. Manuel Luís Goucha despede-se com uma sentida homenagem

A morte de Luís Represas continua a provocar inúmeras reações entre figuras públicas e admiradores. Esta quarta-feira, Manuel Luís Goucha recorreu às redes sociais para prestar homenagem ao cantor e compositor, que morreu aos 69 anos, vítima de doença prolongada.

O apresentador do Secret Story 7 e do Dilema partilhou uma fotografia de Luís Represas no Instagram, acompanhada por uma mensagem simples, mas carregada de significado: «É imortal enquanto o ouvirmos e celebrarmos. Obrigado Luís».

Luís Represas deixa um legado incontornável na música portuguesa. Foi um dos fundadores dos Trovante, grupo que marcou várias gerações, e construiu também uma carreira a solo de enorme sucesso, com temas que se tornaram intemporais.

A notícia da morte foi avançada pela agência Sons em Trânsito, que revelou que o músico não resistiu a uma doença prolongada.

A sua partida representa uma enorme perda para a cultura portuguesa, motivando várias homenagens de colegas, amigos e fãs, que recordam o contributo de Luís Represas para a música nacional.

Recorde a entrevista do artista no programa Dois às 10, a 14 de janeiro de 2022:

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