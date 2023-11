Big Brother: Manuel Luís Goucha admite «torcer pela Márcia». Veja a mensagem às mulheres que está a dar que falar

Zé Pedro Rocha foi o último concorrente expulso do «Big Brother» e esta quinta-feira esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no seu programa, partilhando um pouco da sua história de vida e recordando também o seu percurso na casa mais vigiada do País.

Na parte final da conversa, o ex-concorrente, que sempre foi próximo de Márcia Soares, voltou a frisar que gosta muito dela e Manuel Luís Goucha aproveitou a oportunidade para manifestar o seu apoio à concorrente, que tem estado envolvida em muitas polémicas, sobretudo com Francisco Monteiro.

«É um apoio que lhe tem faltado e ela sentiu-se desasada, pelo menos ali no primeiro dia (após a expulsão de Zé Pedro)», começou por referir Goucha. «Eu torço pela Márcia, já sei que vou ouvir coisas giras nas minhas redes sociais, estão à vontade, eu estou-me nas tintas», acrescentou.

O apresentador concluiu a sua opinião, mas não sei antes deixar uma mensagem ao universo feminino: «Só lamento que as mulheres não se perfilem em torno das mulheres e sejam as piores inimigas das mulheres», rematou.