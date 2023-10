Goucha arrasa Miguel Vicente sobre relação com Bárbara Parada: «Pode ter sido uma estratégia que jogo... Eu acho que foi»

O look clássico e elegante que Miguel Vicente usou no «Goucha». Veja as fotos cheias de estilo!

Manuel Luís Goucha recebeu o ex-concorrente Rodrigo Parrot no seu programa, na passada quinta-feira, dia 5 de outubro. O apresentador acabou por falar de Miguel Vicente, vencedor da passada edição do Big Brother, comparando o jogo de Francisco Monteiro ao do algarvio.

Durante a conversa, Goucha comparou o percurso dos dois concorrentes no jogo e afirmou que, na sua opinião, o jogo de Miguel Vicente distingue-se do de Francisco Monteiro apenas no facto do algarvio ter feito um processo mais gradual, no que toca à sua forte presença no jogo, ao contrário de Francisco Monteiro. Sobre Miguel Vicente, Goucha recordou ainda o facto de este ter iniciado uma relação amorosa dentro da casa. «Derivou para um relacionamento com a Bárbara, que pode ter sido uma estratégia de jogo… Eu acho que foi! (…) Isto é a minha opinião pessoal», afirmou o apresentador, dando o seu parecer acerca das intenções de Miguel Vicente com Bárbara Parada.