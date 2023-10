Goucha compara Francisco Monteiro a Miguel Vicente: «Eu estou a revisitar o Big Brother dominado pelo Miguel Vicente»

Manuel Luís Goucha recebeu na passada quinta-feira, dia 5 de outubro, Rogério Parrot, ex-concorrente do Big Brother, no seu programa. O apresentador abordou o ex-concorrente acerca da sua passagem pela casa mais vigiada do país e fez referência a um dos concorrentes com quem Rogério Parrot teve mais contracena, Francisco Monteiro.

Goucha acabou por admitir que Francisco Monteiro tem estado no centro do jogo e acabou por comparar a sua postura à de Miguel Vicente, vencedor da última edição do Big Brother, e que se fez igualmente notar pelo seu tipo de jogo: «Eu estou a revisitar o Big Brother dominado pelo Miguel Vicente». «Isto parece um Miguel Vicente 2», acrescentou.

Rogério Parrot acabou por concordar com o apresentador, admitindo que muita gente faz esse paralelismo. «É um jogador muito inteligente, tem um poder de oratória muito bom, acho que dos melhores lá na casa», afirmou sobre o ex- colega.

«Não o acha muito cheio de si próprio?», questiona Goucha a Rogério, acerca de Francisco Monteiro. Rogério Parrot concorda com o apresentador, realçando que não se identifica com a maneira de ser de Francisco Monteiro.