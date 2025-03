Manuel Luís Goucha recorda Zé Maria e faz revelação sobre o primeiro vencedor do Big Brother

Concorrente do Big Brother, que foi escolhido pelo público, arranca suspiros por onde passa e já contracenou ao lado de uma atriz de renome

No Funtástico deste domingo, 23 de março de 2025, Manuel Luís Goucha surpreendeu ao revelar que mantém contacto com Zé Maria, o primeiro vencedor do Big Brother em Portugal.

A poucos momentos da estreia da nova edição do reality show, o apresentador destacou a importância histórica desse momento e enviou um abraço ao ex-concorrente, que vive atualmente em Barrancos.

«Confesso que, de vez em quando, falo com o Zé Maria. Ele não quer mais aparecer e está no seu direito, mas o que é certo é que é o primeiro grande vencedor e a sua figura é quase icónica quando se fala de Big Brother», partilhou Goucha.

A primeira edição do Big Brother, há 25 anos, revolucionou a televisão portuguesa e marcou gerações, sendo Zé Maria um dos rostos mais lembrados da história do formato.

Ora veja: