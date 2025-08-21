Entrada surpresa! Manuel Melo vinga-se e nomeia Catarina Miranda? Isto é o que precisa saber

Ao Minuto

17:00
Catarina Miranda atira-se a Afonso mas volta a levar negas: «Não te estiques com essas palmadas» - Big Brother
03:18

Catarina Miranda atira-se a Afonso mas volta a levar negas: «Não te estiques com essas palmadas»

16:24
Jéssica revela passado sombrio: «Não queria namorar comigo porque era gorda (...) Deixei de comer» - Big Brother
02:50

Jéssica revela passado sombrio: «Não queria namorar comigo porque era gorda (...) Deixei de comer»

16:18
Popularidade: 'Girl Power' no top 3 do ranking. Catarina Miranda só afunda - Big Brother

Popularidade: 'Girl Power' no top 3 do ranking. Catarina Miranda só afunda

16:16
Viriato elogia Jéssica Vieira: «Bonita. Gosto muito da forma como te vestes» - Big Brother
01:20

Viriato elogia Jéssica Vieira: «Bonita. Gosto muito da forma como te vestes»

16:12
Inédito. Viriato recorda gesto tocante que Maria João abreu teve cinco dias antes de morrer - Big Brother
03:52

Inédito. Viriato recorda gesto tocante que Maria João abreu teve cinco dias antes de morrer

16:04
Jéssica Vieira sobre concorrente que considera ser um 'homem incrível': «Super charmoso... É lindo» - Big Brother
01:53

Jéssica Vieira sobre concorrente que considera ser um 'homem incrível': «Super charmoso... É lindo»

15:48
Se Miranda não estivesse na casa, Afonso voltava para Jéssica? Marcelo Palma revela verdade: «Ele gosta dela» - Big Brother

Se Miranda não estivesse na casa, Afonso voltava para Jéssica? Marcelo Palma revela verdade: «Ele gosta dela»

15:48
Maria Botelho Moniz prepara surpresa docinha para os concorrentes. E nós mostramos tudo - Big Brother

Maria Botelho Moniz prepara surpresa docinha para os concorrentes. E nós mostramos tudo

15:21
As ordens são para cumprir. Big Brother manda os concorrentes ficarem congelados e as reações são hilariantes - Big Brother
01:25

As ordens são para cumprir. Big Brother manda os concorrentes ficarem congelados e as reações são hilariantes

15:12
A comida volta a ser tema. Bolachas "queimadas" dão que falar nas redes sociais - Big Brother
04:21

A comida volta a ser tema. Bolachas "queimadas" dão que falar nas redes sociais

15:02
«Enquanto não te tocar na jiboia...»: Miranda apalpa Afonso por todo o lado - Big Brother
01:42

«Enquanto não te tocar na jiboia...»: Miranda apalpa Afonso por todo o lado

14:57
Isto só visto: Kina e Miranda perdidas de riso depois de 'esturricarem' as cookies do Big - Big Brother
04:34

Isto só visto: Kina e Miranda perdidas de riso depois de 'esturricarem' as cookies do Big

14:49
Cookies BB! Kina e Miranda ensinam a fazer o lanche mais delicioso de sempre: siga a receita - Big Brother
17:16

Cookies BB! Kina e Miranda ensinam a fazer o lanche mais delicioso de sempre: siga a receita

14:38
Um verdadeiro filme romântico: Miranda conta a Afonso os planos que tem para o futuro «a dois» - Big Brother
04:34

Um verdadeiro filme romântico: Miranda conta a Afonso os planos que tem para o futuro «a dois»

14:28
«Ela aparecia-me à porta de casa...»: Afonso revela que foi 'perseguido' por ex-namorada - Big Brother
01:06

«Ela aparecia-me à porta de casa...»: Afonso revela que foi 'perseguido' por ex-namorada

14:17
Ciumenta e controladora: Afonso expõe ex-namorada em conversa com Miranda: «E continuaste com ela?» - Big Brother
02:24

Ciumenta e controladora: Afonso expõe ex-namorada em conversa com Miranda: «E continuaste com ela?»

14:10
Jéssica reage às cenas de ciúmes de Miranda: «Eu não fiz nada, e sei bem o que quero para mim» - Big Brother
02:18

Jéssica reage às cenas de ciúmes de Miranda: «Eu não fiz nada, e sei bem o que quero para mim»

14:06
Mais um truque milagroso: este é o insenso caseiro da Kina para atrair boas energias e «dinheirinho» - Big Brother
01:59

Mais um truque milagroso: este é o insenso caseiro da Kina para atrair boas energias e «dinheirinho»

13:03
Jéssica lamenta ter dado a mão a Miranda: «Sou tão otária, tenho mesmo de aprender» - Big Brother
01:39

Jéssica lamenta ter dado a mão a Miranda: «Sou tão otária, tenho mesmo de aprender»

12:30
Num pranto e desesperada. Bruna chora compulsivamente e acusa pressão: «Não aguento» - Big Brother
05:00

Num pranto e desesperada. Bruna chora compulsivamente e acusa pressão: «Não aguento»

12:22
Surpresa: Catarina Miranda recebe avião de apoio de um ex-concorrente - Big Brother
01:00

Surpresa: Catarina Miranda recebe avião de apoio de um ex-concorrente

12:18
Mais um avião! Mensagem para Miranda deixa a concorrente histérica: e o Big intervém - Big Brother
02:00

Mais um avião! Mensagem para Miranda deixa a concorrente histérica: e o Big intervém

12:05
Kina revela partida 'maldosa' que fez a Viriato: «E ele comeu!» - Big Brother
01:06

Kina revela partida 'maldosa' que fez a Viriato: «E ele comeu!»

11:55
Joana Pinto entrou no «Secret Story» à procura de dinheiro e fama... Mas encontrou muito mais - Big Brother
09:37

Joana Pinto entrou no «Secret Story» à procura de dinheiro e fama... Mas encontrou muito mais

11:51
A participação no «Secret Story» deixou três 'amarguras' em Diogo Luís... E uma delas envolve Cristina Ferreira - Big Brother
03:21

A participação no «Secret Story» deixou três 'amarguras' em Diogo Luís... E uma delas envolve Cristina Ferreira

Entrada surpresa! Manuel Melo vinga-se e nomeia Catarina Miranda? Isto é o que precisa saber

  • Big Brother
  • Hoje às 11:47
Entrada surpresa! Manuel Melo vinga-se e nomeia Catarina Miranda? Isto é o que precisa saber - Big Brother

Manuel Melo deu a Catarina Miranda um colar vermelho, que simboliza uma nomeação direta.

Manuel Melo regressou à casa do Big Brother Verão para surpreender os concorrentes, sobretudo Catarina Miranda, a quem deu um colar vermelho, que simboliza uma nomeação direta. Mas será que a concorrente está mesmo nomeada? Explicamos tudo o que precisa saber. 

Começamos pelo início: Manuel Melo surpreendeu os concorrentes com uma entrada surpresa, mas eles não podiam reagir. O Big Brother deu ordens para que ignorassem o óbvio e para alguns colegas foi muito difícil. Jéssica não aguentou e desabou em lágrimas, ainda que não interagisse diretamente com o ex-concorrente. 

Também Bruna ficou incrédula com a visita de Manuel Melo e não conteve o espanto quando percebeu que ele estava à beira da sua cama, numa altura em que ela ainda estava meio a dormir.

Durante a visita, Manuel Melo surpreendeu ainda Catarina Miranda com um colar vermelho de nomeação direta. Mas tudo não passou de uma brincadeira. 

A certa altura, o anfitrião autorizou os concorrentes a pararem de ignorar o óbvio e todos abraçaram Manuel com muita euforia e lágrimas. No fim ele explicou que o colar vermelho era a brincar: «Aquilo é uma brincadeira, a minha mãe queria que eu te devolvesse da mesma forma», revelou. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja todas as imagens deste momento. 

 

 

 

Temas: Manuel Melo Catarina Miranda Nomeação direta

