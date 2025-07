Filho de Manuel Melo encanta Cristina Ferreira: Com 6 anos, Martim já derrete corações com os seus olhos brilhantes

Martim nasceu sob os holofotes e, desde então, não deixou de conquistar corações. Com apenas seis anos, o filho de Manuel Melo e Sofia Fernandes encantou os portugueses com uma participação espontânea e cheia de ternura no programa “Dois às 10”, da TVI, esta sexta-feira, 18 de julho.

A presença de Sofia Fernandes no formato conduzido por Cristina Ferreira teve como objetivo apoiar o ator, que participou no "Big Brother Verão", e que foi expulso na gala deste último domingo à noite. No entanto, foi Martim quem roubou as atenções com a sua doçura e olhos azuis brilhantes, que já o tornaram uma estrela nas redes sociais desde bebé.

Durante a conversa em estúdio, Cristina Ferreira não resistiu em incluir o pequeno Martim na emissão e questionou-o diretamente: “Estás a gostar de ver o pai na televisão? Queres que ele ganhe?”

Com um brilho no olhar e sem hesitar, Martim respondeu com entusiasmo e vários “sim”, revelando orgulho e muita saudade.

O momento mais emocionante chegou quando, com alguma timidez e voz doce, o menino enviou um recado ao pai: “Beijinhos, papá.”

Ao lado do filho, Sofia Fernandes acrescentou: “Ele está a sentir muito a falta do pai, está com muitas saudades.”

Veja o momento, no vídeo em baixo.

A cumplicidade entre mãe e filho emocionou o público e os telespectadores, num momento simples mas cheio de significado. Martim mostrou que, além de ter herdado os traços marcantes do pai, também tem um coração generoso e uma sensibilidade que não passa despercebida.

Na galeria acima, veja como Martim cresceu e derrete corações, agora como um dos maiores fãs do pai, por quem esteve torcer neste novo desafio televisivo.