Pano amarelo volta a ter grande protagonismo no Big Brother. O insólito aconteceu em direto

A gala do Big Brother começou a alta velocidade! Cláudio Ramos anunciou que o concorrente expulso de hoje vai ter um "poder" especial que pode mexer com o jogo. Na ligação à casa aconteceu o que ninguém esperava, o famoso pano amarelo está de volta. Manuel Rodrigues protagonizou um momento hilariante que deixou todos às gargalhadas.

Durante a abertura da gala do Big Brother desta noite, Cláudio Ramos "apanhou" Manuel Rodrigues em flagrante. O concorrente ainda tentou disfarçar, mas foi apanhado em limpezas durante a gala. O concorrente tentou, de imediato, disfarçar e decidiu atirar o pano amarelo com que se limpava para trás do sofá... gerando risos por todo o estúdio e pela casa. Veja aqui imagens do momento!