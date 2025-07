Manuel Rodrigues entrou no Big Brother … e cá fora, algo tocante acontecia

Manuel Rodrigues, ex-concorrente do Big Brother, marcou presença no programa «Em Família» e emocionou os telespectadores ao partilhar um momento pessoal com a sua namorada, Sofia Puga, e o cão de ambos, Júnior.

Júnior não é apenas o companheiro de quatro patas do casal é também o primeiro cão de Manuel, que apenas tinha tido um periquito como animal de estimação. Desde a sua adoção, a ligação entre os dois tornou-se forte e visivelmente afetuosa.

O cão foi adotado a uma antiga inquilina da avó de Manuel Rodrigues, que, por falta de tempo, não conseguia dar-lhe os cuidados necessários. Desde então, Junior passou a fazer parte da vida de Manuel e Sofia, ganhando também o carinho dos fãs do Big Brother.

Durante a entrevista, Sofia Puga revelou um detalhe comovente sobre a reação de Júnior à entrada de Manuel no Big Brother:

«Foram quatro dias difíceis, em que ele, sempre que ouvia um carro aproximar-se de casa, pensava que era dele», contou a namorada.

Veja toda a história aqui:

A participação no Big Brother teve impacto não só na vida de Manuel Rodrigues, como também na de quem o esperava cá fora, nomeadamente Junior, que continua a ser uma presença constante e carinhosa na vida do casal.