Rebentou uma intensa discussão entre Manuel Rodrigues e Adrielle Peixoto

Mais de 10 minutos de gritos incessantes, tensões à flor da pele e um clima de confronto sem igual. O grande protagonista deste episódio explosivo foi, sem dúvida, Manuel Rodrigues, que protagonizou um dos momentos mais intensos e controversos na Casa mais Vigiada do País.

Durante o final da manhã, os ânimos entre três concorrentes – Manuel Rodrigues, Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves – estavam em alta. A discussão começou quando Manuel acusou Adrielle de ser "submissa" a Luís e lembrou uma situação passada, em que alegadamente a concorrente teria sido "humilhada" por ele. O confronto escalou rapidamente, com Manuel afirmando aos gritos: “Na hora que te sentiste humilhada, não falaste… mas tu não te sentiste! Baiana que é baiana, diz o que sente na hora (…) tu nem sabes quem tu és.”

Foi então que Luís Gonçalves entrou na discussão para defender Adrielle, o que só fez aumentar a tensão entre os concorrentes. Manuel não perdeu tempo e, aos gritos, respondeu ao personal trainer, dizendo: “Eu nunca te disse para deixares de ser tu! Mas tu a mim disseste.” A troca de acusações e farpas seguiu com Manuel a afirmar que Adrielle “já estava no palco”, insinuando que ela não era autêntica.

A conversa, cheia de ataques diretos, tornou-se ainda mais acesa quando Manuel gritou para Adrielle: "És uma planta durante o dia e só apareces para o show. É o que tu és." Adrielle, tentando se defender, respondeu: "E você o que é?" Mas Manuel, sem cessar, disparou: “Usas as palavras do Luís porque és submissa a ele.” A troca de gritos não parou aí, com Manuel insistindo que Adrielle "durante o dia não tem opinião nenhuma" e provocando ainda mais tensão.

No meio desse tumulto, Adrielle voltou a falar com Solange, acusando-a de sempre tentar destruir e caluniar, enquanto Luís continuava a defender sua posição e a tentar acalmar os ânimos. Contudo, o clima estava completamente fora de controlo, com os concorrentes a gritar uns com os outros, ignorando as tentativas de apaziguar a situação.

Este episódio não foi apenas um simples confronto de palavras, mas um reflexo das tensões acumuladas entre os concorrentes e das dinâmicas de poder que se desenrolam dentro da casa. Manuel Rodrigues, sem dúvida, foi o grande protagonista deste momento explosivo, sendo o centro de todas as atenções.