Alerta avião: Mensagem aérea deixa concorrentes em êxtase, mas um mais que os outros...

A casa do Big Brother foi surpreendida, uma vez mais, com um avião destinado a um dos concorrentes. Não é a primeira vez que um avião sobrevoa a casa mais vigiada do país, no entanto, o contacto com o exterior é sempre motivo de celebração, em especial para o destinatário da mensagem.

Os concorrentes estavam a aproveitar o bom tempo que se faz sentir na Malveira, usufruindo da piscina da casa do Big Brother. Entre sorrisos, mergulhos e muitas danças, os concorrentes acabariam por ser surpreendidos por um avião com uma mensagem direcionada a Manuel Rodrigues.

Manuel Rodrigues, o destinatário da mensagem de apoio que sobrevoou a casa do Big Brother, não tem tido dias fáceis sobretudo após os últimos desentendimentos com Luís Gonçalves. Os concorrentes envolveram-se num bate-boca que culminou numa acesa troca de palavras, incendiando o clima à sua volta.

Esta tarde, enquanto apanhava banhos de sol e se divertia com os colegas na piscina, Manuel Rodrigues foi surpreendido com uma mensagem para si. Um avião sobrevoou a casa mais vigiada do país para entregar uma mensagem ao concorrente: «Genuíno. Contigo até à final». O concorrente não escondeu a emoção e ficou em êxtase com a mensagem, agradecendo efusivamente. Ora veja!