Afinal, o que se passou entre Manuel Rodrigues e Carina Frias? Namorada do concorrente não deixa nada por dizer

Gritos e Confrontos no Big Brother: Manuel Rodrigues assume o Papel de Protagonista?

Manuel Rodrigues foi muito criticado devido à sua proximidade repentina a Carina Frias dentro da casa do Big Brother 2025, sendo que tinha namorada cá fora. Agora, o finalista e a companheira, Sofia, estiveram no Dois às 10, da TVI, e falaram sobre o assunto.

Com alguma emoção, Sofia falou sobre os comentários maldosos que recebeu sobre o assunto. «Foi muito difícil. O primeiro mês foi o mais difícil por estar sozinha e depois foi difícil controlar aquilo que se passou cá fora, agora na última parte, as pessoas queriam magoar-me», disse.

«Chamaram-me nomes, foi mesmo ódio, fanatismo... foi muito feio», acrescentou. «Nós dávamo-nos super bem com todas as famílias e todos os concorrentes que iam saindo... esta última fase foi a pior. Eu só contava os dias. Eu chorei, não por sentir ciúmes, chorei de raiva porque as pessoas querem magoar gratuitamente e isso deita-nos abaixo», prosseguiu Sofia.

A namorada de Manuel Rodrigues não esconde que ficou «bastante magoada» com os comentários que foram feitos sobre o companheiro e Carina Frias. «Mas nunca o culpei, ele nunca foi culpado», admitiu.

Veja aqui o vídeo do momento em questão: