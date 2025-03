Exclusivo APP TVI Reality: Complicações noturnas levam Manuel Rodrigues a reclamar com Dinis Almeida

O Big Brother 2025 já começou e a primeira manhã na casa mais vigiada do país trouxe os primeiros desafios para os concorrentes.

Enquanto se adaptam à nova rotina, Manuel Rodrigues revelou ter tido dificuldades em dormir devido ao ressonar de Dinis Almeida, situação que gerou algumas reações entre os colegas.

Na sala, o entusiasmo foi evidente quando os participantes descobriram a parede com as fotografias de todos os concorrentes. Este detalhe tornou-se um ponto de grande curiosidade, levando-os a analisar as imagens e a partilhar as suas primeiras impressões sobre os colegas de jogo.

Com os primeiros momentos de convivência a revelar-se animados, a expectativa para o desenrolar do Big Brother aumenta, prometendo emoções fortes, alianças inesperadas e, claro, as primeiras estratégias para a competição.

