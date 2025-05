Livre de perigo: saiba quem foi o primeiro salvo destas nomeações

No Especial desta terça-feira, um dos cinco nomeados ficou a salvo e já não corre risco de expulsão no próximo sábado. Com 35% dos votos, Manuel Rodrigues foi o escolhido para continuar na casa mais vigiada do País.

«Quero agradecer. Obrigado pela confiança», reagiu Manuel Rodrigues. A decisão do público não surpreendeu os concorrentes do Big Brother. Em risco de expulsão continuam Igor Rodríguez, Carina Frias, Manuel Cavaco e Sara Silva.

Recorde-se de que, na gala passada, foi dia de dupla expulsão. Micael Miquelino e Erica Reis foram os concorrentes expulsos. Logo na abertura do programa, Micael Miquelino recebeu uma expulsão direta, o que deixou todos em choque em lágrimas. O concorrente não esperava, mas acabou expulso por decisão dos colegas, que o elegeram como concorrente que menos faz falta na casa. Já Érica Reis foi a menos votada na votação para salvar e acabou também a abandonar a casa mais vigiada do País.

A gala ficou ainda marcada pela entrada de Bruno Savate e Renata Reis. Estes dois históricos concorrentes estão de regresso ao Big Brother como capitães de equipa e já deixaram a casa a ‘ferro e fogo.’

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar:

MANUEL CAVACO: 761 20 20 12

SARA SILVA: 761 20 20 16

CARINA FRIAS: 761 20 20 02

IGOR RODRÍGUEZ: 761 20 20 08