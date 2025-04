Ambiente ferve no Big Brother: Luis Gonçalves e Manuel Rodrigues voltam a trocar acusações acesas: «Cuidado...»

O ambiente aqueceu mais uma vez na casa do Big Brother. Luís Gonçalves e Manuel Rodrigues protagonizaram um novo momento de tensão, com várias trocas de acusações que deixaram os colegas — e os espectadores — atentos à evolução da relação entre os dois concorrentes.

Tudo começou com uma conversa aparentemente inofensiva sobre afinidades no jogo, mas rapidamente escalou. Luís, conhecido por manter uma postura firme, afirmou: «Tu não deixas de ser quem és. Eu digo aquilo que tenho a dizer. Respondi à pergunta: não me vou esquecer de ninguém. Mas pessoas com quem não vou ter contacto hei de ter, seguramente. Mas é natural identificares-te mais com alguém».

A resposta não agradou a Manuel, que insistiu em provocar Luís, levando-o a acusar: «Tu vens para aqui massacrar. Tu continuas com as tuas ideias. A minha ideia não é igual à tua.” E atirou ainda: “És um bocadinho infantil».

O confronto continuou, com Luís a retomar o tema das ligações fora da casa: «Se calhar vou bloquear o Nuno no Instagram». E Luís continuou, acusando Manuel de jogar no "leva e traz", ao que este respondeu com firmeza: «Eu oiço as coisas e comento. Não ando a gerar intrigas».

A discussão ganhou um novo tom quando Manuel insinuou que Luís deveria estar atento a quem o rodeia: «Cuidado com quem tens debaixo da tua asa. Estás inchado desde sábado». Luís reagiu de imediato: «Estás a dizer para ter cuidado? Eu estou de consciência tranquila». Mas Manuel insistiu, repetindo várias vezes: «Cuidado».

Veja aqui o momento:

A tensão entre os dois parece longe de se dissipar, com a dinâmica entre ambos a polarizar opiniões dentro e fora da casa. A pergunta que fica: haverá reconciliação ou o confronto vai continuar a marcar o jogo?