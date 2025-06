Este fetiche de Manuel Rodrigues chocou Portugal inteiro. E a namorada descobriu em direto

Manuel Rodrigues chocou os fãs do programa quando chupou o dedo do pé de Diogo Bordin. O momento foi um dos grandes temas da última gala do Big Brother, com Cláudio Ramos a querer saber se tal atitude era um fetiche.

Agora, a namorada do concorrente, Sofia, esteve no Dois às 10 a comentar o assunto. A jovem conta que também ela foi surpreendida pelas imagens na televisão, em direto.

«Nunca aconteceu esse pormenor em casa. Acho que aquilo foi uma brincadeira tão grande que ele fez aquilo…», reagiu, mostrando-se surpreendida e revelando logo o que pensou quando viu as imagens: «Já vai haver polémica».

Veja aqui o vídeo do momento em que Manuel Rodrigues chucha o dedo do pé de Diogo Bordin: