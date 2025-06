Namorada de Manuel Rodrigues quebra o silêncio sobre os gestos íntimos com Carina. E o que diz é surpreendente

Manuel Rodrigues e Carina Frias estão a ser notícia por terem uma ligação cada vez mais próxima dentro da casa do Big Brother. As imagens mostram os dois a darem carinhos um ao outro várias vezes ao longo dos dias. Aliás, Cláudio Ramos já confrontou Manuel Rodrigues com o facto de ter namorada fora da casa mais vigiada do País.

«Manuel Rodrigues, namora com a sua Sofia, recebeu um vídeo dela. A minha pergunta é: o que pensa a sua Sofia quando hoje liga a televisão por volta das 21 horas da noite e você está de mãos dadas com a Carina?», questionou o apresentador. Manuel Rodrigues reagiu: «tranquilinho».

«Estou a provocá-lo, estou a brincar com vocês, a sua Sofia está muito segura da relação que tem», explicou Cláudio Ramos. «E eu também», garantiu o concorrente.

Agora, Sofia, a namorada de Manuel Rodrigues, reagiu às imagens. Partilhou várias imagens dos dois e escreveu: «Só nós sabemos».

