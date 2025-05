Nomeação direta! Big Brother não perdoa falha de concorrente

O Big Brother foi implacável com Manuel Rodrigues. O concorrente recebeu uma nomeação direta do Big Brother logo no arranque da gala. Tudo porque quebrou uma regra.

Esta semana, Manuel Rodrigues e Diogo Bordin tinham recebido a missão de incriminar uma concorrente pelo desaparecimento dos carregadores das máquinas de tabaco. Nessa altura, o Big Brother deixou claro que não podiam revelar a ninguém a missão e, que caso isso acontecesse, eram castigados com uma nomeação.

Manuel Rodrigues quebrou o pedido e contou a ordem dada por parte do anfitrião. Como consequência está nomeado diretamente. Veja o vídeo do momento.

VEJA TAMBÉM: Tudo o que não viu: As últimas imagens mais escaldantes de Diogo Bordin e Carolina Braga no Big Brother