O tempo não passa por elas! Mara e Petra Spínola entraram na Casa dos Segredos há 13 anos... mas continuam umas 'bombas'

Mara e Petra Spínola ficaram conhecidas quando entraram na Casa dos Segredos 3, em 2012, e defendiam o segredos 'Somos Irmãs Gémeas', algo que foi muito difícil de descobrir, uma vez que Mara sujeitou-se a uma mudança extrema de visual para se parecer o menos possível com a irmã!

Mas as duas madeirenses, na altura com 25 anos, deram muito que falar dentro da casa mais vigiada do País: Petra porque não se calava a nada e tornou-se numa das maiores protagonistas das discussões da casa; e Mara porque começou a namorar com Fábio Machado que, na altura, tinha acabado de se separar de Alexandra Ferreira (que também foi concorrente da mesma edição). Aliás, Mara Spínola ficou em segundo lugar na final daquele reality show "perdendo" o prémio para Rúben Boa Nova.

O que é feito das gémeas atualmente?

Atualmente, Petra Spínola vive o sonho da gravidez. Depois de seis fertilizações in vitro, a ex-concorrente da Casa dos Segredos 3 conseguiu engravidar e prepara-se para ter gémeos ao lado do marido, com quem tem uma relação há cerca de 11 anos (e com quem se casou há sete). A revelação foi feita pela própria, no início deste ano, quando foi convidada do Dois às 10.

Já Mara Spínola, aproveita a vida ao máximo e mostra, através das redes sociais, as várias viagens que tem feito pelo Mundo fora. Já não namora com Fábio Machado, com quem teve um relacionamento de cinco anos e com quem tentou «reatar» em 2021. «Voltámos em 2021, é verdade. Não contámos a ninguém, estávamos escondidos. Não deu certo, durou três meses», começou por dizer Mara Spínola, numa emissão do Dois às 10, em dezembro de 2023, acrescentando que não mantém contacto com o ex-namorado. «A minha vida mudou toda (por causa de Fábio Machado). Era para me mudar para Lisboa, até, nem era para me mudar para o Porto e, agora, estou a viver no Porto sozinha. No início, foi assustador, mas estou a gostar imenso da minha liberdade», acrescentou.

Até ao momento, pelo que se sabe, Mara tem o coração desocupado.

Ainda se lembra destas gémeas, que eram tão diferentes em todos os sentidos? Percorra a nossa galeria e veja como é que elas estão agora.