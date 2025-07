Surpresa: Marcelo Palma tem um novo negócio... e não tem nada a ver com a funerária do pai

Entrou no Secret Story com o segredo «maquilho mortos», mas agora parece estar a despedir-se do negócio do pai. Marcelo Palma tem uma nova ocupação... e nada tem a ver com a funerária do pai!

A novidade foi dada através das redes sociais: o ex-concorrente da Casa dos Segredos abriu uma barbearia em nome próprio e foram vários os ex-concorrentes de reality show que marcaram presença neste momento tão especial.

No Instagram, Tiago Rufino (Casa dos Segredos e Desafio Final) e Érica Reis (Big Brother 2025) partilharam várias fotografias da festa de inauguração, onde também estiveram presentes Iury Mellany e Daniel Monteiro (Big Brother 2020) e Igor Rodríguez (Big Brother 2025). Claro que Rita Almeida, a namorada de Marcelo Palma, também esteve presente neste dia tão único para o companheiro, por quem se apaixonou dentro da casa mais vigiada do país.

«Inauguração da barbearia do @palmajr_11 Muito sucesso», escreveu Tiago Rufino, na legenda de uma publicação que fez nas redes sociais.

Rita Almeida e Marcelo Palma continuam a conquistar corações fora da casa do Big Brother, e a sua história de amor, inicialmente marcada por hesitação, é agora um exemplo de cumplicidade e crescimento a dois. O casal, que começou a sua relação dentro do Secret Story - Casa dos Segredos foi recordado no Dois às 10 com Cristina Ferreira. Atualmente, vivem entre Viseu e Lisboa, mas já estão à procura de casa para consolidar o futuro a dois.

A expectativa em torno de um possível pedido de casamento aumentou, mas o anel de noivado ainda não apareceu. No entanto, isso não impediu o casal de dar passos importantes na sua vida em comum. Em março, lançaram a Marita, uma marca de vestuário online que une os seus nomes e a paixão partilhada pela moda: «O nome resulta da junção dos nomes do casal e a marca surge por uma paixão em comum, que une o casal, a moda».

Mas a grande surpresa não ficou por aqui, Cristina Ferreira aproveitou ainda o momento para perguntar sobre os amigos do casal e também ex-concorrentes, Jéssica Vieira e Afonso Leitão: «O que aconteceu, desentenderam-se?». Rita e Marcelo esclareceram prontamente: «Não houve nada grave entre os dois. Simplesmente não deu cá fora!». O casal destacou ainda que «uma relação dentro da casa é muito diferente do que se vive na realidade e que tem de se trabalhar muito».