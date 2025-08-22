Ao Minuto

Marcelo Palma tem um desejo para a Final do Big Brother Verão: A vitória de Afonso contra Miranda: «Pagava para...»

Marcelo Palma defende Afonso Leitão como protagonista do Big Brother Verão e admite que pagaria para ver o amigo vencer Catarina na final.

Marcelo Palma aponta Afonso Leitão como protagonista do Big Brother Verão e imagina como poderá ser a grande Final. 

Marcelo Palma, ex-concorrente do Secret Story 8, elogiou Afonso Leitão no programa Dois às 10, da TVI, desta sexta-feira, 22 de agosto, considerando-o “o centro do Big Brother Verão” e defendendo que “deve ir à final”.

Questionado por Cristina Ferreira sobre como Catarina reagiria caso Afonso vencesse, Marcelo partilhou o cenário que gostaria de ver: uma final com os dois de mãos dadas e a vitória atribuída a Afonso — momento que, segundo ele, “pagaria para ver”.

Já Rita Almeida comentou que Catarina poderia “desaparecer durante uns meses” caso não conquistasse o primeiro lugar, opinião reforçada por Cristina Ferreira, que lembrou que a concorrente “está mais certa que vai ganhar”.

Ainda no programa, Marcelo Palma viu as imagens do exercício intimista ao qual o ex-casal Jéssica e Afonso foi submetido, e que ficou marcado por abraços, beijinhos e várias demonstrações de carinho.

«Foi um momento muito bonito, sem dúvida, entre o Afonso e a Jéssica, deixa-me sempre reticente em relação à Jéssica, porque isto são coisas que a podem magoar, e acho que o Afonso, nesse capítulo, está mais que resolvido», começou por revelar Marcelo, que se mostrou visivelmente preocupado com o futuro de Jéssica na experiência.

Perante as imagens, Iva Domingues lançou uma questão ao ex-concorrente do Secret Story 8: será que Afonso «iria resistir» a Jéssica Vieira caso Catarina Miranda não estivesse na casa? Marcelo respondeu com firmeza: «Eu tenho a certeza que sim. Não é uma questão de resistir, para além de ele já não estar para aí virado, ele gosta da Jéssica, ele gosta da mulher que a Jéssica é, simplesmente não se viu ali, ou se calhar ele não está na altura de assentar, ou se calhar não é a pessoa certa, o que seja. Mas ele gosta da Jéssica, ele acha uma pessoa interessante, uma mulher com M grande e eu acho que ele nunca iria querer magoá-la ali dentro e cá fora». 

Ainda durante a análise, Iva Domingues quis saber: «Do que conheces, voltaria a Jéssica para o Afonso agora?». A resposta de Marcelo foi clara: «Eu acredito que sim». 

Veja aqui o vídeo do momento:

 

