Marcelo Palma mostra-se com pessoa especial e assume: «Amo-te»

Marcelo Palma recorreu ao Instagram, esta segunda-feira, dia 3 de agosto, para partilhar um momento que rapidamente enterneceu os seguidores.

Na imagem publicada, o comentador do Big Brother Verão surge com uma criança ao colo, num registo marcado pelo carinho e cumplicidade.

A acompanhar a fotografia, Marcelo Palma optou por uma legenda simples, mas carregada de significado. «Amo-te», escreveu, acrescentando apenas um emoji em forma de coração.

Inédito! Rita Almeida faz revelação surpreendente sobre fim do namoro com Marcelo Palma: «Senti vergonha»

Rita Almeida decidiu, finalmente, quebrar o silêncio sobre o fim da relação com Marcelo Palma. Convidada do Dois às 10, da TVI, a ex-concorrente do Secret Story 8 abriu o coração numa conversa com Cláudio Ramos e revelou como viveu o término do namoro.

Sem apontar culpas a terceiros, Rita fez questão de esclarecer que o fim da relação aconteceu por motivos internos do casal. «Quando a relação deixa de ser prioridade...», começou por explicar, acrescentando: «Não teve nada a ver com terceiros, não teve nada a ver com opiniões de fora, teve mais a ver connosco».

Ainda assim, a ex-concorrente confessou que a forma como tudo aconteceu foi especialmente difícil de gerir. «Foi muito bruto», admitiu.

Rita Almeida revelou também que se sentiu profundamente desconfortável com a exposição mediática do fim da relação. «Senti um bocadinho de vergonha, da maneira como foi, como estava a ser exposto», confessou, acrescentando ainda: «Já estava com vergonha de ter entrado num reality».

Durante a conversa, Cláudio Ramos confrontou a ex-concorrente com uma questão direta: «Soubeste que não estavas numa relação através da comunicação social?». Na resposta, Rita deu a entender que Marcelo Palma tornou público o fim da relação antes de o casal ter tido uma conversa definitiva. «Primeiro tem de haver uma conversa. Primeiro resolvemos para dentro», afirmou.

Questionada sobre a forma como o ex-namorado geriu toda a situação, Rita Almeida não escondeu que esperava uma atitude diferente. «Ele aí podia-se ter protegido mais», lamentou, deixando claro que a maior mágoa não foi o fim da relação em si, mas a forma como todo o processo foi conduzido e exposto publicamente.

As declarações da ex-concorrente estão já a gerar reações entre os fãs do antigo casal, que acompanharam de perto a história de amor nascida depois do Secret Story 8 .

Veja o momento aqui: