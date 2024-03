De regresso a Lisboa, Márcia Soares jantar com amigos especiais! Saiba quem

Festa do 2º aniversário do estabelecimento de Márcia Soares!

Márcia Soares viveu um dia especial junto de ex-concorrentes de realitys. A finalista do «Big Brother 2023» celebrou o segundo aniversário do seu estabelecimento, no dia 28 de fevereiro: «Devela Lounge Bar» junto de todas as pessoas que a têm acompanhado ao longo deste projeto.

Nesta quinta-feira, dia 29 de fevereiro, a finalista do Big Brother 2023, regressou a Lisboa depois de ter comemorado o aniversário do seu bar.

À noite, a nortenha jantou rodeada de amigos, entre eles Inês Simões, Merche Romero, Joana e Eduardo Madeira.

«Agora a família completa», escreveu a Inês Simões, numa fotografia partilhada nos stories do Instagram. Ora veja: