Márcia Soares de novo no Big Brother? A resposta da comentadora à pergunta mais desejada

Márcia Soares esteve a responder às perguntas colocadas pelos fãs do Big Brother e não deixou nada por dizer! Nos últimos tempos, a comentadora, de 31 anos, tem sido muito questionada sobre se voltaria a entrar num reality show da TVI e, desta vez, decidiu acabar com todas as dúvidas.

«Como convidada, deverá ser este mês, se a produção se lembrar que os comentadores devem ia à casa. Ainda temos um mês, poderá ser este mês. Como concorrente, que eu sei que é isso que vocês querem saber, provavelmente nunca, mas já sabem, já me conhecem, eu não gosto de dizer 'desta água não beberei'», garantiu.

Na mesma sessão de perguntas, Márcia Soares confessou quem é o comentador do Big Brother com quem mais gosta de trabalhar e, espante-se: não é João Ricardo, nem Gonçalo Quinaz. «Gosto muito de comentar com o Pedro Crispim, o rei da bobage. Gosto muito da forma como ele se expressa, como ele torna os programas leves e divertidos, sempre com um toque de bobage», respondeu.

Deixar Portugal e voltar ao Luxemburgo? Márcia Soares esclarece dúvidas dos fãs

Antes de entrar no Big Brother 2023, a comentadora viveu no Luxemburgo, mas, agora, voltar a emigrar está fora de questão. «Não penso voltar ao Luxemburgo, a menos que a vida me obrigue a voltar. O Luxemburgo trouxe-me muita estabilidade, mas eu aqui também estou a ter, estou a viver um sonho que é viver com a mesma estabilidade em Portugal que tinha no Luxemburgo. Potanto, tenciono ficar por aqui. A não ser que a vida, um dia, me obrigue a voltar», garantiu.

Na mesma sessão de perguntas dos fãs, Márcia Soares foi questionada sobre se era mais fácil ser comentadora ou concorrente de um reality show. «Na minha perspetiva, é mais fácil ser concorrente. Principalmente uma concorrente como eu (risos). Quando somos concorrentes, eu espero que seremos genuínos, então não é muito difícil se formos nós próprios. Acho que ser concorrente é mais fácil, mais leve. Não pede tanto trabalho», respondeu.

Por fim, a ex-concorrente do Big Brother 2023 confidenciou que, quando participou no formato, não esperava vir a receber tanto amor das pessoas. «Nunca pensei que as coisas cá fora fossem correr tão bem, já tinha falado sobre isto anteriormente. A minha pasaagem na casa não foi muito leve e divertida. Portanto, pensei que a opinião cá fora seria como lá dentro da casa. Mas fui surpreendida», findou.

