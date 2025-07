Lá foi ela. Márcia Soares mudou de vida e de país pelo amor: «Apaixonei-me. Quando gosto atiro-me de cabeça»

Na manhã de 1 de julho, o programa “Bom Dia Alegria” contou com a presença especial de Márcia Soares, que esteve à conversa com os apresentadores Merche Romero e Zé Lopes. A ex-concorrente e comentadora do Big Brother, que alcançou o terceiro lugar na edição em que participou, marcou presença no estúdio para uma entrevista intimista e reveladora.

Durante a conversa, Márcia falou abertamente sobre as várias fases da sua vida, recordando os desafios que enfrentou ao deixar o Luxemburgo, país onde cresceu, para se estabelecer em Portugal: «Nasci lá (...) Portugal, para quem é emigrante é uma ilusão. O sonho». A adaptação não foi fácil, como confessou, e exigiu-lhe força e determinação para construir uma nova vida longe da zona de conforto.

«Tinha o sonho de ser advogada», revelou Márcia que esta era a sua profissão de sonho.

Depois de passar por vários países e cidade, enquanto estudava e e trabalhava, com foco num bom futuro, Márcia acabou por se mudar para a terra das suas raízes: Portugal. O motivo? Apaixonou-se! «Eu apaixonei-me. Faço tudo por amor (...) Quando gosto atiro-me muito de cabeça». Conheceram-se no Luxemburgo, namoraram à distância, até que a comentadora de realitys decidiu ir embora: «Fui atrás do amor». Apesar de tudo, este amor não vingou. Tempos depois, Márcia entrou no Big Brother 2023.

Um dos momentos em destaque da entrevista foi quando a jovem abordou o seu percurso no mundo do empreendedorismo. Márcia recordou Bar Devela, o espaço que abriu em Ermesinde quando se mudou: «Tinha sempre a polícia lá à porta», relatou Márcia ao recordar a forma como os vizinhos reagiram ao negócio.

«Bebia coca-cola para encher a barriga. Comíamos tostas de manhã à noite (...) Não tinha dinheiro para pagar a renda de casa», relatou Márcia sobre a vida em Portugal ao início, quando se mudou. Hoje em dia, já não tem este negócio.

A conversa não terminou sem tocar na sua relação com Francisco Monteiro, também ele uma figura conhecida do universo Big Brother.«Senti que as pessoas gostavam muito de mim, mas também sei que a fama e o sucesso inicial que eu tive foi também graças ao Francisco (...) As pessoas criaram a ilusão sobre um casal».

A comentadora reagiu ainda sobre as as galas do Big Brother 2024 ao lado de Zaza: «Não soubemos lidar com a fama nem um com o outro (...) Havia competitividade tóxica entre ambos. Em vez de dar-mos a mão (...) Nós não sabemos lidar normalmente um com o outro».

Foi uma entrevista marcada pela autenticidade, onde Márcia Soares mostrou uma vez mais a sua força, ambição e personalidade cativante.