Márcia Soares recebe críticas sobre o corpo e responde à letra: «Para quando uma dieta na língua?»

Sensualidade e elegância! Veja o look escolhido por Márcia Soares para a estreia do Big Brother 2024

Márcia Soares deslumbra com vestido sensual na segunda gala do Big Brother 2024!

Márcia Soares, é a comentadora das galas do Big Brother 2024, juntamente com Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023. Na gala deste domingo, 31 de março, Márcia Soares partilhou uma sequência de fotografias nas suas redes sociais, com o look arrasador que usou.

A finalista do Big Brother 2023, foi alvo de criticas sobre a sua forma física nas redes sociais, inclusive, no X, antigo Twitter: «Esse vestido não te valorizou nada. Para quando começar uma boa dieta? E ginásio? Eras tão elegante dentro do Big Brother. Porque ficaste tão descuidada?», começou por questionar o internauta que partilhou a mensagem.

«Todas as semanas na TV requerem cuidados com o corpo. Cuida disso, tá? Sem uma boa imagem não há publicidade», lê-se na mesma mensagem, que contou com resposta (à letra) de Márcia: «Para quando uma dieta na língua?», escreveu a empresária e agora comentadora do Big Brother 2024.