Novidades fresquinhas de Márcia Soares: descubra tudo!

A ex-concorrente do Big Brother e comentadora de reality shows anunciou recentemente a venda do seu bar, «Devela», localizado em Ermesinde, uma decisão que marcou o fim de uma era para muitos dos seus fiéis clientes e amigos.

Depois de ter revelado que a venda do "Devela" foi uma decisão bem ponderada, influenciada pela sua presença assídua na capital lisboeta, Márcia confirmou agora que o «Devela» já tem um novo proprietário e que encerrará oficialmente as suas portas no dia 24 de agosto.

Para celebrar esta transição e despedir-se dos momentos inesquecíveis vividos no «Devela», Márcia está a organizar uma festa especial. A despedida ocorrerá poucos dias após o seu aniversário, que será no dia 21 de agosto, quando completará 31 anos.

Será, certamente, uma ocasião marcante para Márcia Soares, que já conquistou o carinho de muitos portugueses tanto na televisão como na vida noturna.