Os 4 exercícios transformadores que fizeram Márcia Soares perder muito peso

Márcia Soares voltou a conquistar atenções, desta vez fora do ecrã. A ex-concorrente surpreendeu os seguidores ao mostrar uma mudança física notável em apenas três meses, resultado de dedicação, disciplina e de um plano de treino bem estruturado.

Nas redes sociais, Márcia partilhou 4 exercícios que a ajudaram a alcançar o corpo tonificado que exibe atualmente. «Hoje partilho convosco 4 exercícios, com a ajuda do Francisco Macau, que podem ser o início de uma mudança. Tal como eu mudei a minha, também tu podes mudar a tua!», escreveu na publicação que tem gerado centenas de reações.

Marcia Soares chegou a admitir que perdeu 7 kg e 11 cm de perímetro abdominal, em apenas 3 meses. Apesar de admitir que o início “custa sempre um bocadinho”, Márcia garante que os resultados são possíveis para qualquer pessoa.

O resultado da transformação está à vista, e tem sido amplamente elogiado por fãs e seguidores, que a veem como um verdadeiro exemplo de superação e motivação.