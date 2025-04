Márcia Soares recorda fase «depressiva» e revela: «Não tinha força para comer, para sair de casa...»

Márcia Soares confessou que passou por um período complicado em 2024.

A comentadora sentiu que estava numa fase «depressiva» durante muito tempo.

Márcia Soares esteve esta manhã no programa «Dois às 10» da TVI a falar sobre a fase da vida que atravessa atualmente, enquanto comentadora das galas do Big Brother 2025.

Durante a conversa com Cristina Ferreira, a ex-concorrente abordou ainda outros temas, nomeadamente uma fase mais complicada que viveu em 2024, após sair do Big Brother e se tornar comentadora oficial da TVI.

«O ano passado foi um ano muito difícil, eu acho que estive muito tempo depressiva. Eu não tinha força para comer, para sair de casa, etc», começou por referir Márcia Soares.

A comentadora continuou: «A gente chega ao trabalho e é pôr o sorrisinho e está tudo certo, mas não foi fácil. Faltava tudo o que eu tinha antes. Eu ganhei muita coisa, de repente comecei a comentar as galas com o Francisco, comecei a comentar durante a semana, para mim era uma vitória, mas também teve um custo pessoal».

«Eu quando entrei (no Big Brother) era para pôr bem os meus, para pôr bem o meu negócio e eu entretanto tive que fazer uma escolha que era: eu priorizava-me a mim, a oportunidade que eu estava a ter, mas isso tinha um custo, deixar tudo para trás, o meu bar, os meus amigos, a minha família», confessou.

Márcia rematou: «Foi muito difícil, eu hoje em dia ainda choro muito por isso, porque era a minha base e eu coloquei muita pressão o ano passado, porque o público queria. Mas eu não tenho de saber sempre o que vou fazer, não tenho de ter uma resposta nem para mim nem para os outros».

