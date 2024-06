Márcia Soares celebra novas conquistas: «A recompensa do meu esforço...» Veja aqui!

Princesa sensual: Márcia Soares surpreende com look arrasador para mais uma gala do Big Brother!

Esta segunda-feira, 3 de junho, Márcia Soares partilhou uma ‘selfie’ nas redes sociais e mostrou-se feliz com as últimas conquistas na sua vida.

Pouco depois da mudança para Lisboa, Márcia Soares já tem o seu ‘cantinho’ na capital e está a preparar o lançamento da sua própria marca de roupa: «Márcia – The collection».

«Esta selfie não é a melhor, mas foi a único que tirei à pouco.Vou celebrar. As carpetes. As galas ao domingo. O meu canto. "MARCIA THE COLLECTION" está a ganhar vida. A recompensa do meu esforço. Os miminhos que recebi ontem. A VIDA. Vou celebrar», escreveu a comentadora do Big Brother na legenda da fotografia.

Veja aqui: