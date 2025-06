A mensagem inspiradora que tocou o coração de Márcia Soares

Márcia Soares arranca suspiros em sítio paradisíaco no Algarve: Todas as imagens surpreendentes aqui

Márcia Soares recebeu uma mensagem inspiradora de um fã e fez questão de a partilhar nas redes sociais, mostrando-se feliz com o reconhecimento e valorização que tem recebido diariamente.

«A Márcia, será que há alguma forma de a descrever sem ter a palavra ‘fenómeno’? Porque quem gosta dela, a acompanha diariamente, sabe o que essa palavra significa. A Márcia é uma mulher repleta de qualidades que encantam, com a sua genuinidade, lealdade, transparência, carisma!», lê-se.

No texto, o elogio continua: «A Márcia é um mulherão, é o motivo de ver as galas, porque sim, ela é a melhor comentadora que temos, ela nunca se cala perante as críticas que lhe são transmitidas, diz tudo o que lhe vai na alma sem nunca desrespeitar o outro e isso, poucas são as pessoas que o fazem».

«A Márcia é a mulher que nos faz apaixonar pelo sorriso que transmite, que tem o poder de transformar tantos outros. É abraço-casa, que só apetece entrar pela televisão a dentro e abraçar, é a mulher que nso inspira pelo que diz, pelo que faz», escreve ainda o fã.

Para terminar, lê-se: «A Márcia tem vindo a crescer, não só como pessoa, mas também como mulher e comentadora e só me ocorre uma palavra para lhe transmitir: ORGULHO. Márcia, tem sempre orgulho no teu percurso e em ti! Voa cada vez mais alto, eu vou estar sempre aqui para te dizer o quanto eu gosto de ti, o quanto significas para mim. Je t’aime».

Percorra as galerias de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens de Márcia Soares.