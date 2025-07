Marcia Soares em date especial a dois... com ex-concorrente do Big Brother

Os recortes do vestido que mostraram tudo. Márcia Soares deixa lingerie à mostra no look final

Marcia Soares arrasa com vestido tendência deste verão: as imagens e todos os pormenores do look

Na noite desta quinta-feira, Marcia Soares marcou presença no jantar para celebrar o vencedor do Big Brother 2025, Luís Gonçalves... mas acabou em companhia muito especial!

Nas redes sociais, a comentadora do mesmo formato partilhou algumas fotografias do momento, entre elas uma em que surge a ter 'um date' especial com uma ex-concorrente: Lisa Schincariol.

«Date de hoje», escreveu a jovem da Póvoa de Varzim no registo fotográfico, que foi partilhado por Marcia Soares.

Marcia Soares desfila com vestido de verão que todas querem ter: e nós descobrimos o preço

Marcia Soares já nos habituou ao seu estilo e, a verdade, é que tudo lhe fica bem. Mas, nesta quinta-feira, 3 de julho, surpreendeu tudo e todos com um vestido de verão que é um verdadeiro sucesso!

A comentadora do Big Brother elegeu um vestido bege, cai-cai, comprido e largo, com elástico no peito e com risquinhas cor de salmão. O modelo combina um estilo boémio com conforto e é ideal quer para um evento mais casual, como para um jantar especial numa noite de calor.

O vestido em questão é da marca portuguesa Mimus Brand e tem o preço de 69,90€. Se quer recriar o look da Marcia, corra para o comprar porque o modelo vai esgotar.

Percorra a nossa galeria e veja os pormenores do look, que Marcia Soares usou inclusive para marcar presença no jantar do vencedor do Big Brother 2025, Luís Gonçalves.



De biquíni reduzido, Marcia Soares faz subir a temperatura nas redes sociais: «No meu nível máximo de influencer»

A ex-concorrente do Big Brother, Márcia Soares, voltou a conquistar as redes sociais com uma nova publicação que está a dar que falar. Numa altura em que as temperaturas estão elevadas, a empresária e influenciadora aproveitou o calor para apanhar sol — e deixou os seguidores rendidos.

Na imagem, Márcia Soares surge de biquíni, com uma cueca reduzida, a apanhar banhos de sol, mostrando-se confiante e descontraída. Mas o que também chamou a atenção foi a legenda:

«Eu no meu nível máximo de influencer», escreveu, com um toque de ironia e muito estilo.

Influencer com identidade própria

Márcia Soares tem-se destacado nas redes sociais pela forma autêntica como comunica com o público. Depois da sua participação marcante no Big Brother, a jovem consolidou-se como uma das figuras mais populares do universo televisivo recente.

Com uma imagem forte, segura e sem medo de ser quem é, Márcia Soares tem vindo a ganhar terreno como influencer de lifestyle e moda, conquistando parcerias com marcas e um público cada vez mais fiel.

Além dos elogios, muitos seguidores destacam a divertida como a ex-comentadora do Big Brother se assume enquanto figura pública, sem pretensões, mas sempre com impacto.

Márcia Soares continua a mostrar porque é uma das ex-concorrentes mais influentes da atualidade. Com atitude, humor e um estilo inconfundível, volta a “incendiar” o Instagram — e a consolidar o seu lugar como verdadeira influencer em ascensão.