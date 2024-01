Confirmado! Francisco Monteiro admite ter sentimentos por Márcia Soares: «Mexe com o meu coração»

Francisco Monteiro, vencedor do «Big Brother», esteve esta tarde à conversa com Manuel Luís Goucha onde fez um balanço do seu percurso na casa mais vigiada do País e ainda falou sobre a sua relação com Márcia Soares.

Manuel Luís Goucha questionou a Francisco Monteiro sobre o que sentiu em relação a Márcia Soares dentro do programa: «Obviamente que se percebe que eu gostei da Márcia, ainda hoje se fala disso». Questionou ainda: «Você gosta da Márcia?»

Francisco Monteiro admitiu: «Claro que sim, se não, não tinha ficado tão atrapalhado lá dentro aquilo foi uma pedra no meu caminho (…) eu queria entrar sozinho e sair sozinho e fui condicionado tantas vezes, porque realmente era alguém que eu queria proteger cá dentro», esclareceu o vencedor do Big Brother 2023.

Francisco Monteiro garantiu ainda ter sentimentos por Márcia: «Eu sinto exatamente a mesma coisa que sentia lá dentro (…) mexe com o meu coração, de certeza», acrescentou ainda.