Márcia Soares dá elogio a uma pessoa muito especial: «Adoro aprender contigo!». Saiba quem!

Márcia Soares prejudicou o jogo de Francisco Monteiro no Desafio Final? Veja a resposta do ex-concorrente!

Nesta gala de domingo, dia 4 de fevereiro, contamos com a presença de duas comentadoras muito especiais: Isabela Cardinali e Inês Simões, que estiveram a comentar tudo sobre o jogo de alguns concorrentes.

Após a sua presença no programa, Inês Simões, recorreu ao Instagram, onde fez uma reflexão sobre o seu papel de comentadora.

«Obrigada por todo o carinho que tenho recebido nas últimas horas, são muitas as mensagens e fazem-me acreditar que estou no caminho certo. Se me dissessem há uns anos que ia ser comentadora, não acreditava», começou por escrever, na legenda da publicação que fez, onde surge no estúdio do «Big Brother».

«Fez o mês passado dois anos desde que embarquei nesta aventura e, se aí desse lado parece fácil, garanto-vos que não é. Vivo isto tão intensamente como os jogadores, vibro com as vitórias deles, emociono-me com eles e até janto muitas vezes na companhia deles no TVI Reality.», acrescentou.

«Nem sempre tenho a mesma opinião sobre cada um dos jogadores, porque as atitudes e os comportamentos deles também vão mudando. É fundamental ser volátil, quando a situação o pede», completou.

Na caixa de comentários da publicação, vários seguidores deixaram palavras positivas à comentadora, mas houve um comentário que se destacou de todos os outros: as palavras de Márcia Soares: «Adoro aprender contigo!», exclamou a finalista do «Big Brother 2023».

Márcia Soares esteve esta manhã, de quinta-feira, no Dois às 10, à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a sua passagem pelo Big Brother – Desafio Final, enquanto convidada.

Sobre Francisco Monteiro, Márcia Soares afirmou que, quando entrou na casa, a assustou o facto de este estar lá, tendo em conta todos os desentendimentos que tiveram dentro da casa do Big Brother 2023. «De um lado assustava-me estar sem ele, mas também me assustava estar com ele lá», explicou.

Acerca da atual relação com o vencedor do Big Brother 2023, a jovem afirmou: «O futuro a Deus pertence», não adiantando pormenores da relação entre os dois atualmente. Ainda assim, Márcia Soares deixou claro: «Eu vou ter sempre um carinho muito grande pelo Francisco». Sobre o que viveram recentemente juntos na casa, Márcia Soares afirmou: «Viu-se que realmente eu gosto do Francisco». «O Francisco faz parte da minha vida», rematou Márcia Soares.